"Дія" анонсировала новую услугу: какие документы можно подать онлайн

Вскоре, через мобильное приложение "Дія" можно будет стать кандидатом в усыновители ребенка. В настоящее время функция находится в состоянии разработки, сообщает Сегодня.

Отмечается, что проект разрабатывается совместно с Министерством социальной политики, так как для усыновления ребенка сегодня нужно пройти длительный бюрократический процесс.

"Нужно собрать много бумажных документов и справок, посетить службу по делам детей, отстоять пару очередей и ждать результата" , – объясняют в пресс-службе.

Новая услуга должна облегчить процесс сбора и подачи документов, а также ускорит проверку этих документов работниками служб по делам детей. Еще одним преимуществом является минимизация коррупционной составляющей.

В пресс-службе "Дії" посоветовали следить за обновлением, чтобы не пропустить запуск новой услуги.

"Тысяча Зеленского" через "Дію"

Уже с 19 декабря через онлайн-портал "Дія" можно будет получить выплату 1000 грн тем, кто прошел полный курс вакцинации от коронавируса.

Для того чтобы ее получить, нужно выполнить несколько условий: