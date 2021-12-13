Импорт свинины в Украину превысил экспорт в 10 раз

Импорт свинины в Украину за 11 месяцев текущего года вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $67 млн, сообщает Лига.Бизнес.

В количественном выражении импорт составил 36 600 тонн, что на 36% больше января-ноября 2020 года, свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.

В основном свинину в Украину завозили из Дании (на $31,8 млн), Польши ($12 млн) и Нидерландов ($9,6 млн).

Экспорт украинской свинины вырос на 19% в годовом исчислении до $6,9 млн. Всего Украина экспортировала 3 600 тонн свинины (рост на 34%) за 11 месяцев текущего года.

Основные покупатели украинской свинины в 2021 году – ОАЭ ($3,9 млн), Гонконг ($1,3 млн) и Грузия ($502 600).

Импорт сала в Украину за 11 месяцев 2021 года составил 31 429 тонн или $24,7 млн.

В январе-ноябре прошлого года в Украину завезли 32 281 тонн сала на $23,7 млн.