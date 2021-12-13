Определены сроки почти полного перехода мира на зеленую энергетику

Зеленая энергетика достигнет мощности 4800 гигаватт через пять лет. В 2026 году только 5% новопостроенных электростанций будут сжигать уголь и газ, сообщает Украина 24.

Мировые цены на ископаемое топливо растут, поэтому эксперты считают, что будущее — за возобновляемыми источниками энергии, в частности, экологичными солнечными электростанциями.

Сейчас активно развивают зеленую энергетику страны Азии и Европы. К примеру, в Китае солнечная энергия стоит столько же, сколько угольная. В перспективе возобновляемые источники энергии будут становиться все более выгодными для использования.

Напомним, Германия планирует в течение ближайших 10 лет полностью отказаться от угля и 80% потребностей обеспечивать возобновляемыми источниками энергии. Сейчас по всей стране активно устанавливают солнечные панели и ветряки, открываются предприятия по производству водорода, а граждан поощряют покупать электрические автомобили.

Также сообщалось, что Саудовская Аравия начала обустраивать чистые города. Искусственный остров площадью, как Киев, возведут у побережья Красного моря. Питаться он будет исключительно зеленой энергией.