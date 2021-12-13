Во Франции арестовали близкого соратника Саркози

Сегодня, 13 декабря, заключили в тюрьму экс-председателя МВД Франции Клода Геана, который был близким соратником бывшего президента Николя Саркози. Он будет отбывать наказание в тюрьме Санте на юге Франции, сообщает Лига.net.

В 2017 году Геана приговорили к двум годам лишения свободы (один год условно) и обязали выплатить штраф в размере €75 000. Кроме этого, ему запретили занимать государственные должности в течение пяти лет.

Заключение связывают с делом так называемых "кабинетных премий" 2000-х. Тогда Геан являлся руководителем аппарата Саркози в министерствах внутренних дел и экономики. Ежемесячно он выписывал себе и своим соратникам из МВД премии в размере до 10 000 евро.

Их выписывали из фонда полиции для ведения следствия и слежки за подозреваемыми лицами. Геан выбрал эту структуру, потому что прежде чем стать министром, работал генеральным директором полиции и хорошо знал ее финансирование.

Всего Геан и его помощники присвоили €210 тыс.