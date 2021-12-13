Тысячу за вакцинацию можно будет потратить на лекарства - Зеленский

Полностью вакцинированные против COVID-19 украинцы в возрасте 60+ смогут уже с января потратить 1 тыс. грн на социальные нужды, в том числе на лекарства. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Интерфакс-Украина.

"Программа "єПідтримка" будет расширяться, чтобы ею могли воспользоваться больше украинцев. Граждане в возрасте 60+ смогут уже с января потратить 1 тыс. грн на социальные нужды, в частности на покупку лекарств. Условие: полная вакцинация против COVID-19. Чиновники получили необходимые поручения", - написал Зеленский на своей странице в Twitter.

Как сообщалось, президент Украины 15 ноября заявил, что каждый украинец, получивший две вакцины от COVID-19, сможет получить 1 тыс. грн на спорт, путешествия и посещение культурных учреждений.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, средства будут выплачены на виртуальные платежные карточки через "Дию". На это в 2021 году будет предусмотрено 3 млрд грн из общего фонда бюджета и столько же - на следующий год с возможностью расширения финансирования. Выплаты не будут облагаться налогом и не повлияют на выделение субсидий. При этом планировалось, что средства можно будет израсходовать на покупку билетов в кино, театр, на концерт, занятия спортом, путешествия по Украине на поезде или в самолете.

Запуск программы "єПідтримка" назначен на 19 декабря.