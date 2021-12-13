Илон Маск – человек года по версии журнала Time

Редакция влиятельного американского журнала Time назвала человеком 2021 года миллиардера, изобретателя и филантропа Илона Маска, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении на странице журнала в Twitter.

Так, фото Маска украсило обложку декабрьского номера издания.

"Это человек, который стремится спасти нашу планету и помочь нам заселить новую: шут, гений, провокатор, провидец, промышленник, шоумен, хам, сумасшедший гибрид Эдисона, Барнума, Эндрю Карнеги и доктора Манхэттена из "Хранителей"… Его стартап SpaceX обогнал Boeing, чтобы завладеть космическим будущим Америки. Его автомобильная компания Tesla контролирует две трети многомиллиардного рынка автомобилей, что сделало Маска обладателем состояния в $250 млрд и самым богатым частным лицом в истории" , — аргументировала свой выбор редакция Time.

Напомним, человеком года по версии читателей американского журнала Time стал президент Бразилии Жаир Болсонару. Болсонару известен как активный противник вакцинации от коронавируса.

Отметим, в 2020 году звание "Человек года-2020" от Time между собой разделили избранный президент США Джо Байден и избранный вице-президент США Камалла Харрис.