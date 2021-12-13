Штамм "Омикрон" может появиться в Украине на этой неделе

По прогнозам СНБО, новый штамм коронавируса "Омикрон" может появиться в Украине на этой неделе, сообщает Новое время.

Об этом на совещании у президента Владимира Зеленского заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

В то же время, по его словам, результаты первых исследований в странах, где он уже обнаружен, свидетельствуют о более легком течении болезни.

Также в СНБО прогнозируют, что эпидемическая ситуация в Украине на новогодние и рождественские праздники должна быть стабильной.

Что известно о новом штамме коронавируса Омикрон?

Штамм коронавируса Omicron (B.1.1.529) впервые обнаружили в Южной Африке 24 ноября. Вирус быстро распространился в самой густонаселенной провинции ЮАР Гаутенг.

Всемирная организация здравоохранения признала штамм Омикрон "вызывающим опасения". В ВОЗ отметили, что этот вариант имеет большое количество мутаций, которые могут вызвать большую заразность вируса. Также эксперты считают, что штамм Омикрон может оказаться более устойчивым к вакцинам и поставить под угрозу усилия по борьбе с пандемией.

Десятки стран начали закрывать границы для тех, кто приезжает с юга Африки, из-за новой мутации коронавируса. В ЮАР раскритиковали такие меры и назвали их "наказанием" для страны.

В ВОЗ считают, что полный запрет на поездки не остановит распространение штамма Омикрон.

Украина с полуночи 3 декабря запретила въезд иностранцам и людям без гражданства, которые приехали из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбика и Малави и находились там минимум семь дней в течение последних 14 дней. В Украине пока не зафиксировали новый штамм.