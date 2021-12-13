Топ-5 самых ненадежных внедорожников

Эксперты назвали самые ненадежные модели внедорожников, сообщает Твоя машина.

1. Ford Ecosport (рейтинг надежности — 91,6%)

В 14% случаев с машиной возникнут проблемы из-за кузова, внутренней отделки, сидений. Ремонт автомобиля обычно занимает один день.

2. Volkswagen T-Cross (90%)

30% машин страдали поломками, связанными с электрикой. При этом неисправности не касались двигателя. Более половины автомобилей отремонтировали от одного дня до недели.

3. Vauxhall Mokka X (87,3%)

Около 44% автомобилей модели имели проблемы, в основном связанные со спутниковой навигацией, информационно-развлекательной системой и кондиционером.

4. Nissan Juke (83,8%)

37% владельцев машин с бензиновым двигателем жаловались на проблемы с аккумулятором, двигателем и подвеской. Поломки устранялись меньше, чем за день.

5. Peugeot 2008 (81,8%)

16% владельцев заявили о различных неисправностях. 63% автомобилей признаны непригодными для эксплуатации. Чаще всего проблемы возникали с тормозами и подвеской.