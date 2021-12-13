Топ-5 самых ненадежных внедорожников
Эксперты назвали самые ненадежные модели внедорожников, сообщает Твоя машина.
1. Ford Ecosport (рейтинг надежности — 91,6%)
В 14% случаев с машиной возникнут проблемы из-за кузова, внутренней отделки, сидений. Ремонт автомобиля обычно занимает один день.
2. Volkswagen T-Cross (90%)
30% машин страдали поломками, связанными с электрикой. При этом неисправности не касались двигателя. Более половины автомобилей отремонтировали от одного дня до недели.
3. Vauxhall Mokka X (87,3%)
Около 44% автомобилей модели имели проблемы, в основном связанные со спутниковой навигацией, информационно-развлекательной системой и кондиционером.
4. Nissan Juke (83,8%)
37% владельцев машин с бензиновым двигателем жаловались на проблемы с аккумулятором, двигателем и подвеской. Поломки устранялись меньше, чем за день.
5. Peugeot 2008 (81,8%)
16% владельцев заявили о различных неисправностях. 63% автомобилей признаны непригодными для эксплуатации. Чаще всего проблемы возникали с тормозами и подвеской.