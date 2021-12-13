Honda показала испытания нового Civic Type R

Японская компания Honda опубликовала коллекцию фотографий, демонстрирующих испытания Civic Type R следующего поколения перед его официальным показом на гоночной трассе Suzuka в Японии. Автомобиль пока еще тщательно скрыт камуфляжем, узор которого представляет собой силуэты машин Honda, сообщает Обозреватель.

Иллюстрации позволяет лучше рассмотреть модель, а на одной из фотографии она припаркована перед нынешним Civic Type R, что помогает нам понять, насколько разными будут два автомобиля.

Новый Type R, построенный на шасси Civic 11-го поколения, будет жестче, длиннее и шире, чем его предшественник. Источник: Honda

Новый Type R, построенный на шасси Civic 11-го поколения, будет жестче, длиннее и шире, чем его предшественник, что должно помочь улучшить его динамику движения. Ожидается, что автомобиль сохранит свой 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель, который имеет отдачу 310 л.с. и 400 Нм.

Ожидается, что автомобиль сохранит свой 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель, который имеет отдачу 310 л.с. и 400 Нм. Источник: Honda

Местом проведения тестов выбрана трасса "Сузука" – одна из главных гоночных трасс Японии и место проведения Гран-при Японии. Он принадлежит Mobilityland Corporation, которая является дочерней компанией Honda и изначально проектировалась как испытательный трек для этой марки. Трасса протяженностью 5,8 км имеет 18 поворотов и является единственной трассой FIA, имеющей схему восьмерки, за исключением испытательной трассы Ferrari Fiorano.

Местом проведения тестов выбрана трасса "Сузука" – одна из главных гоночных трасс Японии и место проведения Гран-при Японии. Источник: Honda

Новый Honda Civic Type R будет представлен в 2022 году.