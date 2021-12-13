Тупицкий утверждает, что США не вводили против него санкции

Бывший судья Конституционного Суда Александр Тупицкий утверждает, что против него никто не вводил никаких санкций, сообщает Деловая столица.

"Никаких санкций против меня нет" , —заявил Тупицкий.

По его словам, на сайте Минфина США его фамилии нет в санкционных списках.

Также, как заверил Тупицкий, против его жены также нет никаких санкций со стороны США.

Он отметил, что, возможно, речь идет об отмене его американской визы, но эту информацию необходимо еще тщательно проверить его юристам.

Напомним, в Госдепе США сообщили, что вводят санкции против Александра Тупицкого "за серьезные коррупционные действия, в частности получение денежной взятки во время службы в украинской судебной системе".