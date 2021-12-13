Эксперты прогнозируют подорожание квартир

Удорожание начнется со второй половины марта, сообщает ТСН.

После новогодних праздников цены на квартиры поднимутся до 15%. Таковы прогнозы риэлторов на 2022 год, рассказали в Сніданку з 1+1.

Специалисты говорят, что подорожание начнется со второй половины марта следующего года. Вначале стоимость квадратных метров вырастет до 5%. Более существенные колебания цены следует ожидать с апреля до июня, а также с октября до декабря.

Спрос покупателей будет активен как на первичном, так и на вторичном рынках недвижимости. Также эксперты отметили, что сейчас много людей в поисках одно- и двухкомнатных квартир площадью до 60 квадратных метров.