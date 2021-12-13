Нардепам дадут список книг для чтения на рождественских праздниках

Нардепам дадут список книг для чтения на рождественских праздниках

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что даст народным депутатам список книг для чтения на рождественских праздниках, а затем проверит, прочитали они эти книги или нет, сообщает Новое время.

Во время брифинга в понедельник, 13 декабря, Стефанчук уточнил, что его инициатива связана с Днем национального чтения.

"Завтра у нас будет… День национального чтения. Хочу внести новую традицию по примеру британского парламента, когда спикер рекомендует депутатам книги, которые надо прочитать. Завтра выставлю свои топ-5 книг, которые буду рекомендовать прочитать народным депутатам во время рождественских каникул", — заявил он.

Также Стефанчук планирует продлить эту инициативу летом следующего года.

"На летние каникулы дам им очень большой список литературы, у них будет больше времени. И потом будем проверять, придерживались ли они этого", — добавил спикер ВРУ.

Сообщив о Дне национального чтения, Стефанчук, скорее всего, имел в виду церковный праздник Наума Грамотника, который отмечается 14 декабря.

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