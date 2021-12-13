Нардепам дадут список книг для чтения на рождественских праздниках
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что даст народным депутатам список книг для чтения на рождественских праздниках, а затем проверит, прочитали они эти книги или нет, сообщает Новое время.
Во время брифинга в понедельник, 13 декабря, Стефанчук уточнил, что его инициатива связана с Днем национального чтения.
"Завтра у нас будет… День национального чтения. Хочу внести новую традицию по примеру британского парламента, когда спикер рекомендует депутатам книги, которые надо прочитать. Завтра выставлю свои топ-5 книг, которые буду рекомендовать прочитать народным депутатам во время рождественских каникул", — заявил он.
Также Стефанчук планирует продлить эту инициативу летом следующего года.
"На летние каникулы дам им очень большой список литературы, у них будет больше времени. И потом будем проверять, придерживались ли они этого", — добавил спикер ВРУ.
Сообщив о Дне национального чтения, Стефанчук, скорее всего, имел в виду церковный праздник Наума Грамотника, который отмечается 14 декабря.