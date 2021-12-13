Разумков собирает команду и поедет по регионам

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил о наборе людей в "свою команду", сообщает Украинская правда.

"Я знаю, что вы слышали, что мы собираем команду единомышленников и уверены, что у каждого из вас есть желание двигаться вперед и развиваться. Поэтому пора расширяться и привлекать к команде людей, которые действительно готовы менять страну к лучшему.

И с сегодняшнего дня каждый из вас может присоединиться к нашей команде…", - сделал заявление Разумков в Facebook.

Разумков рассказал, что чтобы присоединиться к "их команде" нужно либо заполнить анкету на сайте, либо позвонить по телефону на горячую линию.

Он добавил, что собирается вскоре посетить каждую область.