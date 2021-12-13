Евросоюз ввел санкции против ЧВК Вагнера из-за деятельности ее наемников в Украине, Сирии и Ливии. Об этом сказано в официальном журнале ЕС, сообщает Новое время.

В документе сказано, что ЧВК Вагнера причастна к пыткам, жестокому, бесчеловечному и унизительному обращению, внесудебным казням и пыткам на территории Украины, Сирии, Ливии, ЦАР, Судана и Мозамбика.

Кроме самой ЧВК, под санкции попали Дмитрий Уткин, которого в ЕС назвали основателем ЧВК, советник президента ЦАР и «ключевая фигура в командовании группой Вагнера» Валерий Захаров, и Станислав Дычко, которого в ЕС называют наемником ЧВК.

Ограничительные меры предусматривают запрет участникам ЧВК на въезд в страны ЕС и на сотрудничество, а также замораживание активов.