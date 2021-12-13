Минфин не исключает пересмотр бюджета-2022
Государственный бюджет на 2022 года могут пересмотреть, если уровень инфляции будет выше прогнозируемого. Но предметно об этом можно будет говорить только после первых месяцев следующего года, пишет Юрий Дощатов, РБК-Украина.
"При представлении в Верховной раде доработанного ко второму чтению проекта бюджета на 2022 год Министерство финансов четко отмечало существование значительных рисков в следующем году", - отметил Минфин в комментарии РБК-Украине.
Среди рисков в министерстве называют неопределенность ситуации с пандемией COVID-19, волатильность мировых цен и потенциальное замедление экономики Китая, как и мировой. Однако предметно о пересмотре бюджета-2022 можно будет говорить лишь после первых месяцев следующего года.