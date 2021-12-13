Кива хочет лишить журналиста Bihus.info аккредитации

Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива обратился в парламентский комитет по вопросам свободы слова с требованием о лишении журналиста проекта расследований Bihus.info Даниила Мокрика аккредитации при Верховной Раде Украины, сообщает Детектор Медиа.

Соответствующий вопрос комитет будет рассматривать на заседании 15 декабря. Даниил Мокрик получил приглашение на это заседание и планирует на нем присутствовать, уточняет издание.

Кива инкриминирует журналисту « грубое нарушение журналистской этики и распространение откровенно ложной информации ».

22 ноября журналисты Bihus.Info сообщили, что Илья Кива, предположительно, живет в доме в Козине Киевской области, который не указан в его декларации. Они изучили фото и видео, опубликованные коллегой Кивы по фракции Вадимом Рабиновичем во время обыска у нардепа, — на них запечатлены интерьер и экстерьер дома, а также территории вокруг него.

По информации Bihus.Info, 16 ноября правоохранители приехали с обысками в трехэтажный дом, который в марте 2020-го выставили на продажу за 21 млн грн или на долгосрочную аренду за 120 тыс. грн. В декларации Ильи Кивы указаны только земельный участок в Полтавской области и квартира, принадлежащая дочери.

Возле дома журналисты заметили автомобиль KIA, зарегистрированный на бывшего помощника Кивы Александра Даниленко. По информации Bihus.Info, нардеп иногда ездит на этом авто и записывает из него видео. Кива отказался комментировать информацию Bihus.Info.

Позже нардеп сказал, что будет подавать в суд на журналистов Bihus.Info за распространение недостоверной информации о том, что во время обысков у него нашли золотые слитки и большое количество наличных. Руководитель проекта Bihus.Info Денис Бигус заявил, что эти данные не соответствуют действительности и фотографии с обысков, которые журналисты получили от источника, касались другого дела.