Гороскоп для всех знаков зодиака на 14 декабря 2021

Во вторник, 14 декабря, десятый лунный день лунного календаря. Растущая Луна находится в знаке зодиака Телец, сообщает Корреспондент.

Луна в Тельце – хорошее время для планирования прибыли, решения финансовых вопросов, капиталовложений и покупки вещей для длительного пользования.

Также подходит для дел, связанных с недвижимостью и любыми другими имущественными вопросами.

14 декабря – день расширения партнерских связей и укрепления авторитета. Успешно продвигаются любые дела, а неприятные события маловероятны.

Подходит для переговоров, начала проектов, строительства, ремонта, заключения договоров, сделок.

Растущая Луна – период, когда у людей улучшается самочувствие, повышаются настроение и активность. Человек становится более энергичным и удачливым, поэтому именно на это время полезно планировать самые важные и ответственные дела.

Гороскоп для всех знаков зодиака на 14 декабря

Овен (21.03−19.04)

Овнов может настигнуть любовь, которая захватит все их воображение и будет толкать на "подвиги" и сумасбродные поступки. При этом звезды предупреждают, что эти отношения вряд ли выдержат испытание будничной рутиной.

Телец (20.04−20.05)

Тельцам выпадет возможность примириться после ссоры и вернуться к прежним отношениям. Главное − отбросить мнительность, обидчивость и не реагировать по-детски на отсутствие внимания.

Близнецы (21.05−21.06)

Близнецы проявят невиданное внимание к чувствам партнера. Их забота с лихвой компенсирует не слишком искусное выражение чувств. Благодаря этому день сложится спокойно и гармонично.

Рак (22.06−22.07)

В любой ситуации Ракам придется рассчитывать только на свои силы. Звезды советуют отбросить неуверенность в себе – все сложится, как только представители знака перестанут сомневаться в себе.

Лев (23.07−22.08)

Звезды обещают Львам продуктивный и творческий день. Несмотря на то, что его результаты придут не сразу, представители знака будут воодушевлены и удовлетворены происходящим.

Дева (23.08−22.09)

День Дев будет полон сюрпризов и неожиданностей. Не исключено возобновление прошлых отношений или встреча со значимым человеком из прошлого. И в работе, и в личной жизни рекомендуется проявлять инициативу и активность.

Весы (23.09−22.10)

Импульсивность, повышенные требования и претензии Весов могут привести к серьезным проблемам как в личной жизни, так и в деловых отношениях. Звезды советуют "притормозить" и действовать деликатно, ведь от умения наладить контакт зависит успех дня.

Скорпион (23.10−21.11)

Звезды советуют Скорпионам обратить внимание на здоровье. К любому недомоганию нужно относиться серьезно и не откладывать визит к врачу. Представителям знака стоит избегать сомнительных мероприятий и случайных знакомств.

Стрелец (22.11−21.12)

День Стрельцов будет насыщенным и сильно утомит их. Следует быть внимательнее к финансам: существует риск неоправданных трат и потерь. Серьезные покупки лучше отложить, а вечером обязательно отдохнуть и восстановить силы.

Козерог (22.12−19.01)

Козероги будут полны идей и инициатив, которые оценят окружающие. В этот день представителям знака не удастся усидеть на месте и наслаждаться спокойствием.

Водолей (20.01−18.02)

Звезды обещают Водолеям позитивные перемены в личной жизни. Их день подходит как для новых знакомств, так и для укрепления существующих связей.

Рыбы (19.02−20.03)

Поведение Рыб может вызвать недоумение у окружающих. Звезды советуют быть последовательными и не отказываться от принятых ранее решений. Не исключены мелкие бытовые проблемы.