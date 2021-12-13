Военные учения Китая могут перерасти во вторжение в Тайвань

Китай может неожиданно вторгнуться в Тайвань во время военных учений, сообщает Новое время.

Как стало известно журналистам South China Morning Post из данных Минобороны Тайваня, китайские военные могут неожиданном высадить десант и начать полномасштабные боевые действия.

По данным тайваньских военных, подобный вариант развития событий соответствовал бы целям руководства Китая — вторгнуться на остров к 2025 году.

Отмечается, что на первоначальном этапе вторжения китайские военные могут задействовать сухопутные, морские и воздушные силы. Одной из основных задач, которая будет стоять перед НОАК, — предотвратить любые попытки иностранных вооруженных сил прийти на помощь Тайваню.

3 ноября в Минобороны Тайваня сообщили, что страна собирается увеличить количество военных учений резервистов. Причина этого в том, что Китай продолжает наращивать силы вокруг острова.

Ранее глава КНР Си Цзиньпин заявил о намерении провести «воссоединение» с Тайванем. В ответ власти Тайваня заявили, что будущее острова зависит от воли его народа.

Накануне в Министерстве обороны Тайваня сообщили о самом большом за всю историю вторжения Военно-воздушных сил Китая в зону противовоздушной обороны острова — двумя волнами пролетели 38 самолетов.

Китай и Тайвань были разделены во время гражданской войны в 1940-х годах. Пекин долгое время пытался ограничить международную деятельность Тайваня, и обе территории сражались за влияние в Тихоокеанском регионе. В последние годы напряженность возросла, и Пекин не исключает применения силы для возвращения острова в свой состав.

В то же время, Тайвань считает себя независимой территорией, со своей конституцией, вооруженными силами и избранными лидерами. Несмотря на то, что Тайвань официально признают всего несколько государств, его демократически избранное правительство имеет прочные коммерческие и неформальные связи со многими странами.