Лукашенко заявил о планах создать новый "Советский Союз"

Александр Лукашенко заявил, что союз России и Беларуси будет мощнее Евросоюза. По его словам, при создании нового объединения учтут все ошибки ЕС и возьмут все лучшее из Советского союза, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

"Этот союз (России и Беларуси - ред.) будет более продвинутым и стабильным" , - сказал Лукашенко.

Он пояснил, что при создании этого союза учтут все ошибки Евросоюза и возьмут на вооружение положительный опыт европейцев. Лукашенко также вспомнил о Советском союзе.

"Мы ведь вышли из единого государства - из Советского Союза. И мы многое уже там попробовали" , - сказал он.

Лукашенко добавил, что при создании союза России и Беларуси нужно оставить положительное из советского прошлого. По его словам, это сделает новое объединение более мощным, продуманным и продвинутым.

Говоря о сроках создания союза России и Беларуси Лукашенко отметил, что он с президентом РФ Владимиром Путиным не ставят перед собой никаких сроков - 2025, 2030 или какой-нибудь год.

"Мы будем идти шаг за шагом, решая проблемы" , - резюмировал он.

Ранее Лукашенко назвал идею вхождения Беларуси в состав России выдумкой коллективного Запада.