Депутат Госдумы РФ сравнил украинцев с тараканами

Депутат Госдумы России и бывший главарь «ДНР» Александр Бородай сравнил украинцев с тараканами и призвал проводить переговоры с ними с помощью «тапка и дихлофоса», сообщает Новое время.

В интервью журналистам он заявил, что уже пытался донести свою мысль российским чиновникам.

"Разговаривать с ними бесполезно. Российским чиновникам высокого ранга я пытался это объяснить. Вы с тараканами пытались разговаривать? Поймали на кухне и попробуйте ему что-то объяснить… Можете перед ним танцевать, демонстрировать чудеса риторики, но все это бесполезно. Против таракана эффективен только тапок, ну или дихлофос. Ударил тапком — таракан расплющился. Все. Проблема решена… Ни о чем нельзя договариваться с украинскими политиками" , — заявил он, сообщает представитель украинской делегации в ТКГ Денис Казанский.

Боевик Александр Бородай в 2014 году был «премьер-министром» группировки «ДНР». В Украине Бородай объявлен в уголовный розыск по обвинению в создании террористической организации, посягательстве на территориальную целостность и захвате государственной власти.

Осенью 2021 года он стал депутатом Госдумы РФ восьмого созыва от партии власти Единая Россия.