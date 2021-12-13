Путин заявил о необходимости начать переговоры по Украине и НАТО
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном заявил о необходимости переговоров по Украине и НАТО. Он также добавил, что российская сторона подготовит документы по этим вопросам, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.
В ходе беседы Путин заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры для выработки юридических договоренностей о не расширении НАТО на восток и размещение вооружений в соседних с Россией странах. В этом контексте российский лидер упомянул Украину.
В Кремле добавили, что по итогам беседы Путина и Джонсона российская сторона подготовит и предоставит Британии проекты документов по этим вопросам.
В правительстве Британии по итогам разговора двух лидеров сообщили, что Джонсон предупредил Путина о значительных последствиях для России в случае вторжения в Украину.
"Он выразил глубокую озабоченность Соединенного Королевства наращиванием российских войск на границе с Украиной и подтвердил важность работы по дипломатическим каналам для снижения напряженности и поиска долгосрочных решений", - сообщает пресс-служба правительства Великобритании.