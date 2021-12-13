Путин заявил о необходимости начать переговоры по Украине и НАТО

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном заявил о необходимости переговоров по Украине и НАТО. Он также добавил, что российская сторона подготовит документы по этим вопросам, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

В ходе беседы Путин заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры для выработки юридических договоренностей о не расширении НАТО на восток и размещение вооружений в соседних с Россией странах. В этом контексте российский лидер упомянул Украину.

В Кремле добавили, что по итогам беседы Путина и Джонсона российская сторона подготовит и предоставит Британии проекты документов по этим вопросам.

В правительстве Британии по итогам разговора двух лидеров сообщили, что Джонсон предупредил Путина о значительных последствиях для России в случае вторжения в Украину.