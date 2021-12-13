"Нафтогаз" впервые вышел на биржу с аукционом по продаже электроэнергии

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" 13 декабря впервые вышла на площадку "Украинской энергетической биржи" с аукционом по продаже электрической энергии, сообщает Экономическая правда.

Компания предлагала базовую нагрузку на 1 квартал 2022 года и январь 2022 года – позиции мощностью по 25 МВт.

Стартовая цена позиции на 3 месяца составила 3500 грн/МВт-час, на 1 месяц – по 3300 грн/МВт-час.

Реализовать предложенные объемы "Нафтогазу" не удалось, однако компания выставила аналогичные позиции на аукционах 15 и 16 декабря.