Криминального авторитета из списка СНБО осудили в Николаевской области

В Николаевской области криминальный авторитет по кличке "Апти", который находится в санкционном списке Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО), получил шесть месяцев ареста. Мужчина угрожал потерпевшим за показания по делу, по которому он проходит обвиняемым, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

Суд признал виновным гражданина России, который находится в Украине на основании вида на постоянное проживание, в угрозах потерпевшим. Ему назначено наказание в виде 6 месяцев ареста.



В ходе суда прокуратура доказала, что осужденный - криминальный авторитет по кличке "Апти" угрожал потерпевшим за их показания в деле, по которому он проходит обвиняемым.

В прокуратуре добавили, что криминальный авторитет находится в санкционном списке СНБО.