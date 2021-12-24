Самые влиятельные бизнесмены Украины: рейтинг

В первую двадцатку топ-100 самых влиятельных людей Украины вошли четыре бизнесмена. Так, Игорь Коломойский закрыл тройку лидеров, далее следует Ринат Ахметов, сообщает Вести.

Экс-президент Петр Порошенко расположился на 13-м месте, а замыкает двадцатку гендиректор Dragon Capital Томаш Фиала, впервые вошедший в рейтинг газеты "Вести", который она составляет третий год подряд.

При этом первое место в топ-100 досталось главе Офиса президента Андрею Ермаку. Сам президент Владимир Зеленский, который до назначения на высший пост, был успешным бизнесменом, занял вторую ступень.

Всего в рейтинг вошли 26 успешных представителей бизнеса:

Игорь Коломойский (группа "Приват) – 3-е место;

Ринат Ахметов (группа СКМ) – 4-е;

Петр Порошенко (кондитерская корпорация Roshen) – 13-е;

Томаш Фиала (инвесткомпания Dragon Capital) – 20-е;

Виктор Пинчук (инвестиционно-консалтинговая группа EastOne и промышленная компания"Интерпайп") – 22-е;

Вадим Новинский (промышленно-инвестиционная группа Smart Holding) – 29-е;

Юрий Косюк (агрохолдинг МХП) – 32-е;

Алексей Вадатурский (агрохолдинг "Нибулон") – 34-е;

Василий Хмельницкий (K.Fund, Unit.City, 90% акций компании "Мастер-Авиа", которая управляет аэропортом "Киев") – 37-е;

Галина и Александр Гереги (сеть ТЦ "Эпицентр К") – 38-е;

Андрей Веревский (агрохолдинг "Кернел групп") – 39-е;

Олег Гороховский (сооснователь monobank) – 41-е;

Илья Павлюк (бизнесмен, которого называют "теневым куратором" группы депутатов от "Слуги народа") – 43-е;

Вячеслав Климов (онлайн‑платформа iPOST) – 47-е;

Евгений Черняк (завод "Хортица", Big Money) – 61-е;

Владислав Чечеткин (маркетплейс Rozetka) – 64-е;

Дмитрий Фирташ (Group DF, Ostchem Holding, группа РГК, объединяющая облгазы) – 65-е;

Влад Яценко (стартап Revolut) – 71-е;

Вадим Столар (бизнес-центр "Парус", региональные телеканалы Live.Network) – 72-е;

Владимир Костельман (Fozzy Group) – 76-е;

Александр Ярославский (группа DCH) – 82-е;

Сергей Тигипко (группа "ТАС") – 83-е;

Степан Ивахив (группа "Континиум", контролирующая сеть АЗС WOG) – 84-е;

Леонид Юрушев (отели InterContinental, Fairmont, Alfavito и логистические комплексы "БФ Склад") – 87-е;

Геннадий Буткевич (совладелец "АТБ") – 92-е;

Олег Бахматюк (агрохолдинг UkrLandFarming) – 94-е.

Стоит отметить, что впервые в рейтинге представлен основатель украинского финтех-стартапа Revolut Влад Яценко и гендиректор Dragon Capital Томаш Фиала.