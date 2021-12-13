Тищенко не смог собрать голоса на закон о столице

Законопроект о столице от власти не будут рассматривать в этом году, потому что депутату от "Слуги народа", владельцу ресторана "Велюр" Тищенко не удалось собрать голоса за него, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил политический эксперт Алексей Черненко на своей странице в Facebook.

"Сегодня после согласительного совета спикер Стефанчук сообщил, что на этой неделе ни закон о столице, ни закон о местных администрациях рассматривать не будут. Мол, еще готовит профильным комитетом. Вот только при этом забыл сказать, что на прошлой пленарной неделе законопроект о столице уже стоял в повестке дня и был полностью готов. Вдруг появилась необходимость срочно его доработать в комитете. На самом деле причина проста – голосов за него в таком виде нет, как бы Николай Тищенко ни пытался их найти. И критические выводы Совета Европы и Венецианской комиссии точно голосов в его поддержку не прибавят" , – написал Черненко.

Он отметил, что законопроект могут быть вынесены на голосование в январе.

"Конечно, после новогодних праздников будет вторая попытка эти голоса наскрести, но откуда они возьмутся – большая загадка. Ведь поддержка сомнительных президентских инициатив в парламенте будет таять в той же пропорции, в которой тает личный рейтинг Зеленского" , – пояснил политический эксперт.

Черненко отметил, что законопроект о местных администрациях, непосредственно связанный с законопроектом о столице, содержит недемократические нормы, за которые вряд ли проголосуют.