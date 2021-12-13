Как получить "тысячу Зеленского" через Ощадбанк - инструкция
В Украине уже с 19 декабря все вакцинированные двумя дозами украинцы, в рамках программы "єПідтримка", могут получить из госбюджета тысячу гривен, сообщает Сегодня.
Как получить деньги в "Ощадбанке"
Чтобы открыть виртуальную карту необходимо:
- Открыть мобильное приложение Ощад 24/7.
- В разделе "Карты" нажать на основную банковскую карту.
- В меню перейти в подраздел "Сервисы" и выбрать там пункт "Открыть виртуальную карту".
- Выбрать тип карты и подтвердить.
- На банковский номер клиента придет смс с кодом подтверждения.
- Карта выпущена. А клиенту на банковский номер придет номер карты и все ее данные.
Что дальше?
После оформления карты необходимо провести несколько несложных манипуляций на портале "Дія".
А именно:
- Авторизоваться в приложении "Дія" и убедиться, что в приложении есть "зеленый" COVID-сертификат.
- Зайти в раздел "Услуги".
- Выбрать в перечне услугу "єПідтримка".
- Выбрать для выплаты карту "єПідтримка"
- Нажать "Получить помощь".
Дальше заявка поступит в Минэкономики, а на карту вскоре начислят деньги. Их можно будет потратить лишь на некоторые услуги, и нельзя монетезировать и потратить на свои потребности.