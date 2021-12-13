Как получить "тысячу Зеленского" через Ощадбанк - инструкция

Как получить "тысячу Зеленского" через Ощадбанк - инструкция

В Украине уже с 19 декабря все вакцинированные двумя дозами украинцы, в рамках программы "єПідтримка", могут получить из госбюджета тысячу гривен, сообщает Сегодня.

Как получить деньги в "Ощадбанке"

Чтобы открыть виртуальную карту необходимо:

  • Открыть мобильное приложение Ощад 24/7.
  • В разделе "Карты" нажать на основную банковскую карту.
  • В меню перейти в подраздел "Сервисы" и выбрать там пункт "Открыть виртуальную карту".
  • Выбрать тип карты и подтвердить.
  • На банковский номер клиента придет смс с кодом подтверждения.
  • Карта выпущена. А клиенту на банковский номер придет номер карты и все ее данные.

Что дальше?

После оформления карты необходимо провести несколько несложных манипуляций на портале "Дія".

А именно:

  • Авторизоваться в приложении "Дія" и убедиться, что в приложении есть "зеленый" COVID-сертификат.
  • Зайти в раздел "Услуги".
  • Выбрать в перечне услугу "єПідтримка".
  • Выбрать для выплаты карту "єПідтримка"
  • Нажать "Получить помощь".

Дальше заявка поступит в Минэкономики, а на карту вскоре начислят деньги. Их можно будет потратить лишь на некоторые услуги, и нельзя монетезировать и потратить на свои потребности.

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