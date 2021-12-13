Импорт э/э из Беларуси в Украину обвалился до 60МВт

Обновленные данные на сайте ENTSO-E свидетельствуют, что импорт электроэнергии из Беларуси на 14 декабря планируется ровным графиком мощностью 60 МВт – на этот уровень он упал 12 декабря, хотя до этого все дни декабря электроэнергия из Беларуси поступала мощностью от 398 МВт до 900 МВт в зависимости от времени суток, сообщает Интерфакс-Украина.

Как написал в понедельник вечером глава энергокомитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус, ООО "ТЭТ групп", осуществляющая импорт электроэнергии через дубайского посредника "Vector Energy", приостановила его.

"Таким образом, импорт э/э из Беларуси упал в 13 раз", – подытожил Герус.

Он предположил, что это приведет к увеличению потребления угля тепловой генерацией.

Глава парламентского комитета также напомнил, что в ноябре "ТЭТ групп" бывшего топ-менеджера компании D.Trading Виталия Бутенко, была оштрафована регулятором за махинации на спотовом рынке электроэнергии.

При этом Герус отметил, что на 17:45 понедельника при импорте из Беларуси 60 МВт-ч, экспорт в Польшу составляет 140 МВт-ч, в Венгрию – 202 МВт-ч, в Румынию – 94 МВт-ч, в Словакию – 5 МВт-ч.

По результатам месячного аукциона НЭК "Укрэнерго" по распределению межгосударственных сечений на декабрь "ТЭТ групп" выкупила 400 МВт на весь месяц плюс по 400 МВт дополнительно с 1 по 19 декабря и с 27 по 31 декабря.

Другими победителями аукциона стали ООО "Электро Комьюнити" – 60 МВт, "Электротрейдинг групп" и "Смарт Трейд Энерджи" – по 20 МВт.

Дополнительно "ТЭТ групп" выкупало по 40 МВт сечения с 19:00 до 22:00 на 13-15 декабря.