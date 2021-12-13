Кулеба впервые пообщался с новым главой МИД Германии

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время первого телефонного разговора с новоназначенным министром внутренних дел Германии Анналеной Бербок обсудил ситуацию на Донбассе и российский магистральный газопровод "Северный поток-2", сообщает Деловая столица.

"Высоко ценим, что в коалиционном соглашении нового правительства Германии уделяется приоритетное внимание восстановлению мира в нашем государстве. Мы конструктивно настроены двигаться вперед в рамках процесса мирного урегулирования, который должен начинаться с вопросов безопасности. Уверены, что полное воплощение принципа "сначала безопасность" позволит добиться дальнейшего прогресса и в политической части Минских договоренностей" , — отметил Кулеба.

Министр подчеркнул, что Украина активно выступает за действенную работу "нормандского формата" как важной площадки для переговоров. Он поблагодарил Германию, которая вместе с Францией прилагает усилия для возвращения России за стол переговоров.

Анналена Бербок заверила в непреклонной поддержке суверенитета и территориальной целостности нашего государства, готовности к совместной работе по разблокированию "нормандских" переговоров.

Дмитрий Кулеба поблагодарил свою немецкую коллегу за четкую позицию по "Северному потоку — 2". Министры согласились, что к проекту должно применяться европейское энергетическое законодательство.

Они также обсудили шаги по укреплению энергетической безопасности Украины и Европы.

Министр также выразил заинтересованность в перезагрузке равноправного диалога Украины и Германии по историческим вопросам.

В заключение Дмитрий Кулеба пригласил Анналену Бербок посетить Украину с визитом в следующем году.