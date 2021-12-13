Скандал с Гогилашвили: дипломат объяснил, при чем тут США

Автомобиль, которым пользовался уволенный экс-замглавы МВД Александр Гогилашвили, принадлежит американцам и предоставлялся украинской стороне для других целей. Об этом сказал в эфире программы "Дежурные по стране" на телеканале "Украина 24" дипломат Валерий Чалый, сообщает Украина 24.

"То есть здесь уже будет их внутреннее расследование, что и как. Но американцев сейчас больше интересует наша наделка в том плане, как работают наши институции. Ведь мы должны правильно использовать помощь американцев в размере 700 миллионов долларов. Эти деньги, в том числе, Реформа полиции есть, полицейский выполнил свою функцию. Этому господину (Александру Гогилашвили,-ред) еще повезло, что полицейский не применил оружие, он имел полное право открыть предупредительный огонь, а затем и стрелять в него. Эта ситуация свидетельствует об очень плохом сигнале: у нас нет четкой координации силовых ведомств в условиях войны" , - говорит он.

Чалый рассказал, как власть должна отреагировать на эту ситуацию:

"Уже не в первый раз мы видим такие зашквары. Я работал с тремя президентами и был замминистра и скажу свои выводы. Во первых: среднее звено СБУ работает, значит, проверка была. Почему на аргументы этой проверки не обратили внимание во время назначения - вопрос к тем, кто его назначал. Во вторых: большой вопрос есть к сегодняшней системе.

Я думаю, что выводом из этого эпизода и многих других должны быть следующие действия: специальная масштабная проверка по всем силовым структурам, которые принимают участие в обеспечении обороны Украины. Нужно проверить, имеют ли все работники оформление на государственную службу. И нужно еще проверить на наличие российского гражданства, связей, возможности вербовки, уязвимости к агентурным действиям и так далее", – говорит Чалый.

Дипломат также отметил, что власти проводят неправильную кадровую политику, давая должности своим друзьям и знакомым.

"Но у меня, как у заместителя министра, такой ситуации никогда бы не было. Потому что меня в системе все знают, я пришел из самого низкого звена. А этого господа откуда будут знать? Он же подчистил всю свою биографию. Его даже не видно, откуда он взялся. Это проблема сегодняшней власти, потому что зашло много новых людей. Это системные проблемы. Отреагировали - хорошо, но нужно провести серьезный анализ кадровой политики и уязвимость к утечке информации, уязвимости и тому подобное".