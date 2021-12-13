Депутат от "Слуги народа" будет снимать шоу для канала "Дом" за 3,3 млн грн
Государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (телеканалы "Дом" и UATV) будет транслировать шоу "Сажать будем", продюсером которого станет депутат Киевского горсовета от "Слуги народа" Виктория Бурдукова, сообщает Деловая столица.
Тендер на закупку услуг по производству аудиовизуального проекта размещен в системе ProZorro.
Всего запланировано 52 выпуска шоу "Сажать будем" продолжительностью по 50 минут. Тендер на 3 290 400 грн выиграла компания "КС Продакшн".
В описании программы сказано, что это "жесткое шоу, которое покажет украинцам настоящую силу политиков и их помощников". По мнению авторов, программа продемонстрирует "победу справедливости над безнаказанностью состоятельных и богатых".
Продюсером проекта будет депутат Киевского горсовета от "Слуги народа" Виктория Бурдукова, которая ранее работала над шоу "Ревизор".
Отметим, название будущего телешоу созвучно с предвыборным слоганом президентсткой кампании Владимира Зеленского.