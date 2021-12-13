Боррель о скоплении войск РФ: готовимся к худшему, ожидаем лучшего

Вице-президент Европейской Комиссии, Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявляет, что в связи со стягиванием российских войск к границам Украины надо ожидать лучшего, но быть готовыми к худшему, сообщает УНИАН.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель сказал в Брюсселе после заседания Совета Евросоюза на уровне министров иностранных дел стран-членов ЕС.

"В такой ситуации вы должны ожидать лучшего и готовиться к худшему. И это то, в большей или меньшей степени, что мы делаем. Готовимся к худшему, ожидаем лучшего" , - заявил Боррель.

В этой связи он сказал, что ЕС избрал тактику убеждения, чтобы избежать нового кризиса.

"Чтобы попытаться избежать начала осуществления любого рода военных действий, так как только это начнется, будет очень сложно остановить" , - подчеркнул Боррель.

Также он отметил, что самое главное дело сейчас заключается в том, чтобы исключить обострение ситуации и сдерживать любую эскалацию.

Боррель сказал, что вопрос наращивания российских войск у границ Украины занимает значительное место в повестке дня ЕС, и будет рассматриваться в четверг, 16 декабря, на заседании Европейского Совета на уровне лидеров стран-членов ЕС.