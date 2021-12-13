Папа Римский пожелал Украине мира

Глава римской католической церкви Папа Франциск обратился к Богу с молитвой за Украину и ее народ, призвав к преодолению напряжения путем международного диалога и пожелал, чтобы Рождество принесло Украине мир, сообщает Новое время.

После молитвы Ангел Господень, Папа Франциск обратился с отдельными пожеланиями к украинцам.