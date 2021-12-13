Папа Римский пожелал Украине мира
Глава римской католической церкви Папа Франциск обратился к Богу с молитвой за Украину и ее народ, призвав к преодолению напряжения путем международного диалога и пожелал, чтобы Рождество принесло Украине мир, сообщает Новое время.
После молитвы Ангел Господень, Папа Франциск обратился с отдельными пожеланиями к украинцам.
"Дорогие братья и сестры, искренне в своих молитвах за дорогую Украину прошу Господа за все ее Церкви, религиозные общины и весь ее народ, чтобы напряжение вокруг нее было решено через посредство серьезного международного диалога, а не с помощью оружия. Мне причиняет большую боль последняя статистика, которую я прочитал: в этом году произведено больше оружия, чем в прошлом. Оружие — это не решение. Пусть же это Рождество Господне принесет Украине мир!", — заявил глава Ватикана.