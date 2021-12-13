Умер известный кинорежиссер Сергей Соловьев

В Москве умер кинорежиссер Сергей Соловьев, об этом рассказал источник в его окружении. Причиной смерти он назвал тяжелую болезнь, сообщает Интерфакс.

Сергею Соловьеву было 77 лет. Он был сценаристом, кинорежиссером, продюсером и преподавателем во ВГИКе. Его режиссерский дебют состоялся с двумя новеллами по рассказам Чехова "От нечего делать" и "Предложение". В 1971 он выпустил свой первый полнометражный фильм "Егор Булычов и другие".

Известны его картины "Чужая Белая и Рябой", "Сто дней после детства", трилогия "Асса", "Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви" и "Дом под звездным небом", "Анна Каренина".