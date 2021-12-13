В Украине разрешили третью дозу COVID-вакцины: кто ее получит
В Украине разрешили применение третьей дозы вакцины от коронавируса отдельным категориям граждан. Глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко подписал соответствующий приказ, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
Согласно приказу, дополнительная доза вакцины, независимо от того, каким препаратом прививались ранее, рекомендуется людям:
- с ВИЧ-инфекцией;
- с онкологией;
- после трансплантации органов;
- которые проходят иммунодепрессивную терапию;
- которые проходят иммуномодулирующую терапию;
- с иммунодефицитным состоянием.
"Мы рекомендуем вводить дополнительную дозу тем, кто имеет медицинские показания для нее в связи с тяжелыми заболеваниями, ведь их иммунная система могла не сформировать надлежащую защиту", - отметил Ляшко.