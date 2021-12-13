Рада завтра будет работать до исчерпания повестки дня
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что 14 декабря Верховная рада будет работать до исчерпания повестки дня, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.
Таким образом, фракция решила не назначать внеочередное заседания парламента.
"Решили не делать внеочередного заседания, а проголосовать в первой половине дня за то, чтобы продлить работу Верховной рады до исчерпания вопросов повестки дня. Ориентируемся по времени, что где-то будем работать до 19:00", - заявил он.