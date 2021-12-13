Рада завтра будет работать до исчерпания повестки дня

Рада завтра будет работать до исчерпания повестки дня

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что 14 декабря Верховная рада будет работать до исчерпания повестки дня, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Таким образом, фракция решила не назначать внеочередное заседания парламента.

"Решили не делать внеочередного заседания, а проголосовать в первой половине дня за то, чтобы продлить работу Верховной рады до исчерпания вопросов повестки дня. Ориентируемся по времени, что где-то будем работать до 19:00", - заявил он.

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