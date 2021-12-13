В Норвегии запретят продажу алкоголя в барах и ресторанах

Власти Норвегии вводят новые ограничения на фоне распространения штамма коронавируса "Омикрон". В частности, в стране начинает действовать запрет на продажу алкоголя в отелях, барах и ресторанах, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

По данным издания, кроме запрета на продажу алкоголя в отелях, барах и ресторанах вводятся более строгие ограничения в школах. Также правительство намерено ускорить вакцинацию жителей страны, чтобы сдержать вспышку штамма "Омикрон".

Как заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, ограничения не направленны на изоляцию жителей страны. Он отметил, что те кто может работать удаленно, смогут это сделать из дома. Глава правительства также призвал норвежцев сократить число контактов.