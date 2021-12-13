Началось тестирование выплаты 1000 гривен за вакцинацию

В приложении «Дія» началось бета–тестирование выплаты тысячи гривен за полную вакцинацию от COVID–19 – услуги «єПідтримка», сообщает Телеканал D1.

В мобильном приложении государственных услуг «Дія» появилась услуга по получению 1000 гривен за вакцинацию против коронавируса «єПідтримка». Сейчас она доступна только для участников бета–теста. Когда услуга «єПідтримка» станет доступной для всех имеющих на неё право (19 декабря), то порядок её получения будет следующим:

1) Заходите в приложение «Дія», открываете список услуг и выбираете в нём «єПідтримка».

2) Нажимаете «Отримати допомогу».

3) «Дія» сама найдёт виртуальную карту для выплат, которую желательно заранее оформить в одном из доступных банков, и покажет её.В этом окне нужно снова нажать «Отримати допомогу».

4) Приложение зарегистрирует заявление, отправит его и можно нажимать «Зрозуміло».

Деньги должны зачислить через несколько дней. На что их можно будет потратить рассказано на сайте программы «єПідтримка».