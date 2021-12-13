Макрон считает недопустимым угрожать странам исключением из ЕС

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает недопустимым использовать угрозы исключения из Евросоюза (ЕС) при диалоге со странами-участницами, сообщает ТАСС.

Об этом он заявил в понедельник, отвечая на вопрос одного из журналистов, должны ли Польша и Венгрия в любом случае оставаться в ЕС, несмотря на различие в подходах к концепции правового государства.

"Я не использую подобную угрозу или даже гипотезу такой угрозы, потому что я думаю, что это очень плохой сценарий. Для тех, кто любит Европу, пытаться достигнуть решений, уменьшив периметр организации, было бы, на мой взгляд, формой поражения" , - сказал Макрон в понедельник журналистам в Будапеште после совещания с участниками Вишеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия и Чехия).

Отвечая на вопрос польского корреспондента, Макрон подчеркнул, что " Франция рассматривает все свои границы с одинаковой солидарностью ". Париж, заверил он, видит в Польше страну, которая решила разделить свою судьбу с французами и другими европейцами.