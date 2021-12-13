Макрон считает недопустимым угрожать странам исключением из ЕС
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает недопустимым использовать угрозы исключения из Евросоюза (ЕС) при диалоге со странами-участницами, сообщает ТАСС.
Об этом он заявил в понедельник, отвечая на вопрос одного из журналистов, должны ли Польша и Венгрия в любом случае оставаться в ЕС, несмотря на различие в подходах к концепции правового государства.
"Я не использую подобную угрозу или даже гипотезу такой угрозы, потому что я думаю, что это очень плохой сценарий. Для тех, кто любит Европу, пытаться достигнуть решений, уменьшив периметр организации, было бы, на мой взгляд, формой поражения", - сказал Макрон в понедельник журналистам в Будапеште после совещания с участниками Вишеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия и Чехия).
Отвечая на вопрос польского корреспондента, Макрон подчеркнул, что "
Франция рассматривает все свои границы с одинаковой солидарностью". Париж, заверил он, видит в Польше страну, которая решила разделить свою судьбу с французами и другими европейцами.
"Таким образом безопасность и территориальная целостность Польши, как и всех стран ЕС, также является вопросом безопасности и территориальной целостности для Франции", - сказал он.