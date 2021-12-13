Макрон считает недопустимым угрожать странам исключением из ЕС

Макрон считает недопустимым угрожать странам исключением из ЕС

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает недопустимым использовать угрозы исключения из Евросоюза (ЕС) при диалоге со странами-участницами, сообщает ТАСС.

Об этом он заявил в понедельник, отвечая на вопрос одного из журналистов, должны ли Польша и Венгрия в любом случае оставаться в ЕС, несмотря на различие в подходах к концепции правового государства.

"Я не использую подобную угрозу или даже гипотезу такой угрозы, потому что я думаю, что это очень плохой сценарий. Для тех, кто любит Европу, пытаться достигнуть решений, уменьшив периметр организации, было бы, на мой взгляд, формой поражения", - сказал Макрон в понедельник журналистам в Будапеште после совещания с участниками Вишеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия и Чехия).

Отвечая на вопрос польского корреспондента, Макрон подчеркнул, что "Франция рассматривает все свои границы с одинаковой солидарностью". Париж, заверил он, видит в Польше страну, которая решила разделить свою судьбу с французами и другими европейцами.

"Таким образом безопасность и территориальная целостность Польши, как и всех стран ЕС, также является вопросом безопасности и территориальной целостности для Франции", - сказал он.

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