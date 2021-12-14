Арахамия сообщил, когда Зеленский встретится с Шольцем

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и нового канцлера Германии Олафа Шольца возможна после переговоров с главой Франции Эммануэлем Макроном, сообщает Новое время.

"Думаю, что да, после встречи с Макроном, вполне вероятно, что будет встреча с Олафом Шольцем" , — заявил Арахамия.

9 декабря руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном и новым канцлером Германии Олафом Шольцем.

Также на следующей неделе Макрон проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудят скопление войск РФ возле границ Украины.