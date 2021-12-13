Пока рано говорить о референдуме по Донбассу и Крыму — Арахамия

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия считает, что пока нет предмета для обсуждения вопроса возможного проведения референдума по статусу Донбасса и Крыма, сообщает Новое время.

Во время брифинга Арахамия заявил, что президент Владимир Зеленский, говоря о возможном референдуме, озвучил « концепт, который еще не воплощен в какую-либо конкретную рабочую модель ».

"Во-первых, пока не сформулирован вопрос. Во-вторых, согласно закону о Национальном референдуме, он может быть только по одному вопросу, на который возможен ответ только „да“ или „нет“. Учитывая эти ограничения, нужно дальше смотреть, каким образом сформулировать необходимый вопрос" , — заявил он.

Арахамия также добавил, что проведение такого референдума обойдется примерно в 2 миллиарда гривен.

Нардеп также подчеркнул, что референдум — « это длительный путь, который пока никто не проходил ».

Говоря о том, каким образом принять участие в референдуме смогут жители неподконтрольных Украине территорий Донбасса, он заметил:

"Надо смотреть, как это можно сделать по закону. Если это наши граждане, не нарушившие закон, не получившие гражданство России, теоретически это может быть устроено на КПВВ" , — подчеркнул он.

Накануне Зеленский заявил, что не исключает проведение референдума по поводу Донбасса в будущем. Он также подчеркнул, что Украина не откажется от своих территорий.

В июне 2021 года Владимир Зеленский говорил, что, если ни один из вариантов урегулирования войны на Донбассе не сработает, вопрос о полном разрыве связей с регионом могут вынести на всеукраинский референдум.

В январе 2021-го Верховная Рада приняла законопроект о всеукраинском референдуме.