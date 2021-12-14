Арахамия предложил ужесточить ответственность за ложь о гражданстве

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выступает за усиление ответственности за ложь в отношении гражданства. Об этом он сказал во время брифинга после заседания фракции, сообщает УНИАН.

"Я лично всегда выступал за то, чтобы усилить ответственность... У нас же есть уголовная ответственность за недостоверную информацию, которую мы даем в декларациях. Именно таким образом я предлагаю сделать уголовную ответственность за ложь в отношении гражданства или двойного гражданства" , - отметил Арахамия.

По его мнению, тогда "все станет на свои места".

"Если кто-то будет знать, что он солгал, а потом это выяснится, и это уголовное преступление, тогда, поверьте мне, большинство людей будут указывать эту информацию... Я буду это делать, думаю, в январе, в виде законодательной инициативы. Просто изменения к ответственности за недостоверную информацию в декларировании" , - сообщил депутат.

Ранее народный депутат от "СН" Александр Качура инициировал проверку наличия американского гражданства у председателя фракции СН Давида Арахамии и председателя партии Голос Киры Рудык. Арахамия заявил, что не имеет двойного гражданства и готов это доказать.