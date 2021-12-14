Вашингтон в постоянном контакте с Киевом по вопросам помощи - Пентагон

Вашингтон постоянно обсуждает с Киевом пути оказания помощи. Об этом заявил на брифинге в понедельник представитель Пентагона Джон Кирби, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы ведем постоянный диалог с украинскими партнерами о том, что им нужно, какую помощь мы им можем оказать" , - сказал он, отметив, что недавно были завершены поставки на сумму в $60 млн.

По словам Кирби, эти поставки включали стрелковое оружие и боеприпасы, патрульные катера, а также ракеты Javelin.