Кортеж, "скорая" и охрана: жена Зеленского сходила в супермаркет

Первая леди Украины Елена Зеленская для съемок телешоу сходила в магазин в сопровождении сотрудников Управления государственной охраны, группы кинологов. Прибыла в магазин и уехала домой Зеленская в кортеже, сообщает Деловая столица.

Зеленская участвовала в съемках шоу "Сніданок" на телеканале "1+1".

Первая леди посетила супермаркет "Сильпо" под Киевом на Софиевской Борщаговке/Страна

"Съемки проходили в отделе овощей и фруктов, говорили о правильном питании. Было очень много полицейских, с собаками ходили" , — рассказали сотрудники супермаркета.

По наблюдениям журналистов, меры безопасности в супермаркете были значительно усилены. В кортеже сопровождения Зеленской было по меньшей мере 4 автомобиля. Также возле супермаркета дежурила карета "скорой", четыре патрульных автомобиля Нацполиции, группа кинологов, около 20 сотрудников Управления государственной охраны.

Выпуск "Сніданка" с участием Зеленской должен выйти в эфир в ближайшие дни.