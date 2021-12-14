Гогилашвили проверяла ФСБ - Пискун

Экс-замглавы МВД Александр Гогилашвили, недавно устроивший скандал с патрульными полицейскими на блокпосте возле Краматорска Донецкой области, прошел проверку российской ФСБ перед тем, как стать помощником российского боксера и депутата Госдумы Николая Валуева, сообщает Украина 24.

Об этом заявил в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" экс-генпрокурор Святослав Пискун.

"Он точно проходил проверку ФСБ, там проверили даже в каком роддоме он родился и правильно ли записали дату его рождения, с кем в школе дружил, с кем ссорился. Более того, Валуев – символ российской силы, бокса. Он личный друг Владимира Владимировича (Путина,-ред) И бывает, что встречается с ним. Как вы думаете, проверили ФСБ окружение Валуева, перед тем, как назначить помощником нашего, так сказать, товарища? Конечно, что проверили" , - говорит он.

Прокомментировал Пискун и слухи о том, что Гогилашвили, как замминистра, пользовался бронированным автомобилем.

"Бронированная машина в МВД есть только у министра, насколько мне известно. Наверное, у него какие-то специальные полномочия и государство переживает за его жизнь. Поэтому, конечно, ему выделили бронированный автомобиль".

Также Святослав Пискун отметил, что когда занимал должность генерального прокурора Украины, ездил не на броневике, а на обычном старом автомобиле.

"У меня была обычная, еще и старая. Новую мне не купили, потому что денег не было. Надо было решать: давать премии или автомобиль купить. И я ездил на старом авто".