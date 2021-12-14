14 декабря 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники

В этот день в мире отмечаются Международный день обезьян, День выпускания птиц души, сообщает УНИАН.

В Украине - День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в США - День штата Алабама, День бесплатной доставки, День жареных каштанов, День марсельской ухи, в Индии - День энергосбережения, День поста и духовных практик "Мокшада Экадаши", День явления Бхагавад-Гиты, в Японии - День памяти 47 ронинов, в Бангладеш - День казнённых интеллектуалов, в Туркменистане - День работников нефтегазовой промышленности и геологии.

Памятные даты 14 декабря, годовщины и события

В 1720 году 14 декабря, спасаясь от разъяренных вкладчиков и бросив в Париже жену, дочь и брата, из французской столицы тайно бежал в Брюссель Джон Ло, английский авантюрист-экономист, сумевший поставить под свой контроль все финансы Франции. До этого Ло, шотландский эмигрант, покинувший родину под страхом суда за убийство на дуэли, смог возвыситься до постов министра финансов Франции, директора Госбанка и главы гигантской колониальной "Компании обеих Индий". Всего этого он достиг благодаря своей идее, которая состояла в том, что для оздоровления финансов и преодоления экономического застоя государству нужны банкноты особого, лучше всего государственного банка.

Реализовать свой проект на практике Ло предлагал Шотландии, Англии, Савойскому герцогству и Генуэзской республике, но востребован он оказался только во Франции. Новому королю Людовику XV в то время было всего шесть лет, королевская казна пустовала, а государством управлял легкомысленный и ленивый регент – принц Филипп Орлеанский. Ему понравился проект Ло, и в мае 1716 года авантюрист получил патент на открытие акционерного банка с правом выпуска ассигнаций, которые свободно разменивались на золотые монеты. В первое время система Ло и в самом деле успешно работала.

В декабре 1718 года банк Джона Ло был преобразован в Королевский банк Франции и стал, по сути, центральным банком страны. Однако, по мере увеличения бумажной денежной массы курс ассигнаций падал, выраженные в них цены росли, а желающих обменять бумажки на звонкую монету становилось все больше. Золотой и серебряный запас банка быстро иссяк. В августе он был объявлен банкротом, а в ноябре были аннулированы его банкноты. Финансовая система страны, которую Ло превратил в своеобразную "акционерную пирамиду", рухнула, обогатив лишь нескольких ловкачей и поставив Париж перед угрозой масштабного бунта. Джон Ло был вынужден бежать из Франции. Он поселился в Венеции. Ло надеялся в скором времени вернуться во Францию, но его планам не суждено было сбыться.

В декабре 1723 года умер Филипп Орлеанский, а начавший самостоятельное правление Людовик XV не был заинтересован в планах Ло и только назначил ему пенсию в 12 тысяч ливров. Умер Джон Ло в 1729 году в Венеции. Был похоронен в церкви Сан-Джеминьяно на площади Сан Марко. Когда церковь была разрушена во время наполеоновской оккупации Венеции, его прах был перенесен в церковь Сан-Моизе, где и нашел окончательное пристанище под одной из плит у входа в церковь. Перенос праха осуществил военный комендант Венеции, французский генерал Лористон, внучатый племянник Ло.

14 декабря 1923 года была зарегистрирована эмблема автомобилестроительной фирмы "Шкода". В настоящее время под маркой "Шкода", кроме легковых автомобилей, выпускаются грузовики, автобусы, авиационные двигатели и сельскохозяйственные машины.

В 1928 году датский учебный пятимачтовый баркас "København" вышел из порта Монтевидео и взял курс на Австралию. Больше судно никто не видел, оно исчезло вместе с 59 членами экипажа.

В 2004 году был открыт Виадук Мийо - самый высокий в мире транспортный мост.

День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС

14 декабря в Украине чтят память героев, которые пожертвовали своим здоровьем ради устранения последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В их число входят военные, пожарные, инженеры, строители, энергетики и простые рабочие. Многие выжившие ликвидаторы получили тяжелую неизлечимую лучевую болезнь. Напомним, сама авария произошла 26 апреля 1986 года.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 14 декабря чтит память пророка Наума. Он - покровитель знания, разума и добродетели. Если начать обучение в этот день, то все будет проходить легче и эффективнее. Другие названия праздника: "Наум", "Наум на ум", "Грамотник".

Что сегодня нельзя делать

Нельзя есть во время обучения, иначе "заедите" все, что выучили. Книгу нельзя оставлять открытой, чтобы не забыть прочитанное. Также постарайтесь не выходить из дома поздно вечером и ночью.

Приметы на 14 декабря

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

на ночном небе звезды переливаются - ждите вьюгу;

небо усыпано звездами - ударит мороз;

вороны сильно каркают - будет метель.

Именины 14 декабря

Именины у Наума, Филарета, Анастасии, Дмитрия и Порфирия.

Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева