В Европарламенте проведут дебаты по Украине
Депутаты Европейского парламента во вторник проведут дебаты относительно ситуации на Донбассе и на украинско-российской границе, сообщает Корреспондент.
"Приветствуем решение Европарламента о проведении дебатов 14 декабря о ситуации на границе (Украины и России - ред.) и оккупированных РФ территориях", - информирует посол Украины при Евросоюзе Всеволод Ченцов в Twitter.
При этом дипломат заявил, что по результатам дебатов Киев рассчитывает на сильные сигналы поддержки, поскольку "только консолидированная международная позиция может остановить агрессора".
"РФ должна отдавать себе отчет в тяжелых последствиях дальнейшей агрессии", - отметил Ченцов.