В Пентагоне не нашли оснований для наказания за авиаудар по Кабулу - NYT

В Пентагоне приняли решение не наказывать никого за авиаудар по столице Афганистана Кабулу в конце августа, в результате которого погибли десять гражданских, сообщает Новое время.

По данным The New York Times со ссылкой на высокопоставленный источник в ведомстве, расследование трагедии не выявило нарушений закона, но до полного оправдания причастных не дошло, и министр обороны Ллойд Остин оставил последнее слово за двумя высокопоставленными командирами — генералом Кеннетом Маккензи-младшим, главой Центрального командования ВС США, и генералом Ричардом Кларком, главой Командования спецопераций ВС США. Источник NYT заявил, что они не нашли оснований наказывать военных, причастных к авиаудару.

NYT пишет, что за два десятилетия борьбы с Аль-Каидой и Исламским государством американские военные «по ошибке убили сотни, если не тысячи, гражданских в таких зонах боевых действий, как Ирак, Афганистан, Сирия и Сомали», и, хотя они иногда берут на себя ответственность, «конкретные люди редко несут наказание».

Газета также отмечает, что Конгресс США уполномочил Пентагон каждый год выплачивать до 3 млн долларов компенсации за ущерб, травмы или смерти в результате действий ВС США.