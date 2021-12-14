Джонсон пригрозил Путину последствиями в случае вторжения в Украину

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 13 декабря провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Он предупредил его, что вторжение войск РФ в Украину будет иметь серьезные последствия, сообщает Обозреватель.

Об этом говорится на сайте британского правительства. В ответ лидер страны-агрессора снова начал жаловаться, что Киев якобы не выполняет "Минск".

Джонсон в беседе заявил, что наращивание российских войск на границе вызывает серьезное беспокойство. Он призвал Москву снизить напряженность. По его словам, любые действия, направленные против Украины, будут иметь серьезные последствия и станут стратегической ошибкой Кремля.

Также он выразил поддержку нашей стране, отметив, что Лондон остается приверженным территориальной целостности и суверенитету Украины. Кроме того, Джонсон заявил о важности диалога и соблюдении Минских договоренностей всеми сторонами.

Российский президент повторил почти ту же мантру, которую он говорил Байдену. Мол, что Киев якобы "срывает Минские соглашения" и "придерживается деструктивной линии". В частности, он пожаловался на применение беспилотников на Донбассе, правда не уточнив, что украинские военные тогда уничтожили артиллерию поддерживаемых Россией террористов, из которой они обстреливали позиции ВСУ.

Еще одной претензией Путина стала якобы "дискриминационная политика русскоязычного населения". Как и во время переговоров с Байденом, президент страны-агрессора потребовал договоренностей, которые "исключат любое продвижение НАТО на восток, в том числе и в Украине".