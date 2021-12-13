Витренко заверил в достаточных запасах газа на зиму

В украинских подземных хранилищах газа запасы "голубого топлива" достаточны. Об этом заявил председатель правления Нафтогаза Юрий Витренко в эфире программы «Свобода слова», сообщает Укринформ.

"Сейчас у нас в хранилищах нормальные объемы газа... Поэтому с точки зрения ожиданий при нормальных обстоятельствах не должно быть проблем. Как тогда мы проходили бесперебойно зиму, так и сейчас должны пройти спокойно" , - сказал Витренко.

Глава Нафтогаза также прокомментировал данные Госстата, согласно которым в октябре увеличились начисления за жилищно-коммунальные услуги по сравнению с октябрем 2020 года. Он подчеркнул, что объемы начисления к оплате за октябрь прошлого года включают реально потребленные коммунальные услуги.

"Мы видим, что в этом октябре потребление населения выросло. То есть, мы больше отдаем газ для нужд населения" , - прокомментировал Витренко.

Он связывает это с более ранним началом отопительного сезона и увеличением потребления отдельными домохозяйствами. По словам Витренко, из-за этого могли возрасти начисления за коммунальные услуги.

Кроме того, по сравнению с октябрем 2020 года выросла цена газа для потребителей, отапливающих дома газом: в прошлом году 1 кубометр стоил около 5 грн, а в этом году - около 8 грн. Тарифы на централизованное отопление по сравнению с 2020 годом не изменились.