Глава "СН" прокомментировала санкции против Тупицкого
Санкции США подтверждают, что Владимир Зеленский правильно сделал, что уволил Александра Тупицкого из Конституционного суда. Об этом в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV заявила председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк, сообщает УНИАН.
Так она прокомментировала санкции, введенные США в отношении Александра Тупицкого и Андрея Портнова.
"Очень показательно, что санкции США ввели 9 декабря, в день борьбы с коррупцией. Это знак коррупционерам, которые работали в Конституционном суде, потому что мы говорим сейчас о господине Тупицком, о его жене также, которые были замечены в коррупционных деяниях. И это признак того, что наши партнеры, США, говорят о том, что никому не будет позволено разрушать антикоррупционную структуру, электронное декларирование, как это пытались сделать КСУ", - заявила Шуляк.
"Когда Зеленский издал указ об отстранении Тупицкого, некоторые оппозиционные силы просто кричали, что это почти конституционный переворот. И сегодня, когда США пишут, что Тупицкий - это экс-судья КСУ, это еще раз доказывает, что наши международные партнеры нам помогают бороться и давать такие знаки коррупционерам", - подчеркнула она.