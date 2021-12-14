Глава "СН" прокомментировала санкции против Тупицкого

Санкции США подтверждают, что Владимир Зеленский правильно сделал, что уволил Александра Тупицкого из Конституционного суда.﻿ Об этом в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV заявила председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк, сообщает УНИАН.

Так она прокомментировала санкции, введенные США в отношении Александра Тупицкого и Андрея Портнова.

"Очень показательно, что санкции США ввели 9 декабря, в день борьбы с коррупцией. Это знак коррупционерам, которые работали в Конституционном суде, потому что мы говорим сейчас о господине Тупицком, о его жене также, которые были замечены в коррупционных деяниях. И это признак того, что наши партнеры, США, говорят о том, что никому не будет позволено разрушать антикоррупционную структуру, электронное декларирование, как это пытались сделать КСУ" , - заявила Шуляк.